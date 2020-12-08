Сосед забил кочергой пенсионерку из-за 300 рублей в Красном Бору

В Тосненском районе Ленобласти полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины.

Трагедия произошла 20 октября в поселке Красный Бор. В одном из частных домов было обнаружено тело 86-летней женщины с явными признаками насильственной смерти. По факту убийства возбудили уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, в ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 18-летний сосед погибшей.

По версии следствия, 19 октября злоумышленник зашел к соседке занять денег, после чего между ними возник конфликт. Молодой человек нанес пенсионерке не менее одного удара кочергой в область головы, а затем задушил ее. Перед уходом он забрал из помещения 300 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчину убил оренбуржец за просьбу надеть маску в маршрутке.