Пенсионерка угодила под колеса сразу двух машин в деревне Новосаратовка

Пенсионерка угодила под колеса сразу двух машин в деревне Новосаратовка
Очевидцы показали место трагедии. Фото: vk.com/spb_today

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Пенсионерка дважды оказалась под колесами транспортных средств.

Дорожный инцидент случился во вторник, 8 декабря, на 3 километре автодороги «пос. Свердлова – Всеволожск», в деревне Новосаратовка. Кадры с места трагедии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как стало известно gazeta.spb.ru, по предварительным данным, 54-летний водитель Hyundai IХ-35 вне зоны пешеходного перехода сбил 68-летнюю местную жительницу. Пенсионерку отбросило на полосу встречного движения, где на нее наехала «ГАЗель», которой управлял 30-летний бизнесмен.

Травмы оказались несовместимы с жизнью. Пенсионерка скончалась на месте аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе пешехода переехали дважды, он погиб.

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