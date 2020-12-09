Двух коров «развернули» на границе с Россией: у них не оказалось документов

Рогатый скот везли из Белоруссии в Смоленскую область.

В Россию пытались провезти двух коров без документов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Рогатый скот путешествовал в неподходящем для этого автомобиле без сопроводительных документов. Это выяснилось на границе с Россией, в деревне Лобок. Сотрудникам ведомства было непонятно, каково происхождение животных, здоровы ли они и есть ли необходимые прививки. Коров пришлось отправить обратно, а в отношении нарушителя составили административный протокол. Отмечается, что рогатый скот доставляли из Белоруссии в Смоленскую область.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ноябре более 250 человек пытались незаконно пересечь границу в Ленобласти. По итогам разбирательства иностранцев привлекли к административной ответственности и выдворили за пределы режимной зоны.