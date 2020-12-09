Съемки нового фильма с Козловским перекроют движение в центре Петербурга

Съемки нового фильма с Козловским перекроют движение в центре Петербурга
Съемки займут немногим больше двух дней. Фото: pixabay

В Петербурге на выходные ограничат движение транспорта в центре из-за съемок художественного фильма «Карамора». Организацией процесса занимается ООО «ДК Интертеймент».

Об изменениях в режиме дорожного движения в среду, 9 декабря, уведомляет пресс-служба Комитета по развитию транспотной инфраструктуры Северной столицы. Ограничения будут действовать с полуночи 12 декабря до 6 утра 14 декабря. В этот период запрещено движение и остановка на улице Зодчего Росси и площади Островского.

Кинолента повествует о мести анархиста Караморы (роль которого отведена Даниле Козловскому) убийцам своей возлюбленной, членам таинственной организации. История разворачивается в предреволюционной России начала прошлого столетия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пересечении Кольцевой автодороги с Софийской улицей перекрыли три полосы движения.

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