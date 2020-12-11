Главную новогоднюю ель России доставят в Кремль

В Подмосковье срубили главную ель России. Дерево украсит Соборную площадь Кремля.

Всего на звание главной ели страны претендовали 50 подмосковных деревьев, но победу одержала елка из Наро-Фоминского лесничества.

Как сообщил ТАСС, 25-метровую елку, возраст которой — 96 лет, срубили и погрузили в специальный новогодний автопоезд. До места назначения ее доставит водитель в костюме Деда Мороза.

К 11 декабря елка будет в Москве, а установить главное дерево нового года планируют 21-го декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дворцовой установили столетнюю живую ель. Дерево приехало из Всеволожского района Ленобласти.