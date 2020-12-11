В Лукуллово восемь спасателей тушили хозпостройку

В Лукуллово восемь спасателей тушили хозпостройку
Спасатели потушили огонь. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Во Всеволожском районе Ленобласти загорелась хозпостройка. Огонь тушили восемь сотрудников пожарно-спасательной части.

Возгорание случилось в пятницу, 11 декабря, в СНТ «Мечта» в поселке Лукуллово. Сигнал о ЧП поступил в часть в 5:13. Спасатели выехали к месту пожара на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, огонь охватил 24 квадратных метра постройки. На ликвидацию пламени огнеборцам потребовалось чуть менее часа. К 6:08 пожар полностью потушили.

Причины появления огня неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Лесогорском 12 спасателей час тушили хозпостройку.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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