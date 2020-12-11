Жителей Подмосковья пустят на корпоративы только с тестами на COVID-19

Коронавирусная мера будет действовать в течение всех новогодних праздников - с 31 декабря по 10 января. Фото: pixabay.com

Коронавирусная мера будет действовать в течение всех новогодних праздников - с 31 декабря по 10 января. Фото: pixabay.com

В Московской области ввели новое ограничение, согласно которому посетители будут обязаны предъявлять отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию при посещении кафе и баров.

Как сообщает ТАСС, введение обязательного предъявления тестов на коронавирус связано с беспокойством местных властей об усугублении эпидемиологической ситуации в новогодние праздники. Отмечается, что тесты будут нужны только тем, кто собирается посетить корпоратив и иное массовое мероприятие, а для остальных посещение останется свободным.

Коронавирусная мера будет действовать в течение всех новогодних праздников — с 31 декабря по 10 января. В остальном, заведения общепита можно будет посещать абсолютно свободно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рестораны и кафе в Петербурге не планируют открывать в новогоднюю ночь.