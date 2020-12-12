Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Валентина Гафта

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью актера Валентина Гафта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент считает, что это большая утрата для всех поклонников таланта Гафта и для всей российской культуры», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата РИА «Новости»).

Представитель Кремля добавил, что в ближайшее время президент направит телеграмму соболезнования родным и близким актера.

Ушел из жизни актер Валентин Гафт. Об этом сообщила 12 декабря его супруга Ольга Остроумова. Ему было 85 лет.

Валентин Гафт —советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, поэт и писатель, народный артист РСФСР. С 1969 года играл в театре «Современник».

Причиной смерти стал инсульт, пишет «Интерфакс». Актера похоронят на Троекуровском кладбище 15 декабря.

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