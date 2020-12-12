В Петербурге умер правозащитник Аркадий Чаплыгин от коронавируса

Адвокат Аркадий Чаплыгин скончался в Северной столице от коронавирусной инфекции. Ему было 42 года.

Об этом сообщил его знакомый, директор «Открытой России» Андрей Пивоваров в своем Twitter-аккаунте. Отмечается, что смерть наступила от коронавируса, однако официально данная информация не подтверждена.

«Яркий, принципиальный и очень жизнерадостный человек. Мы были знакомы почти 20 лет, много раз защищал меня в судах», – заявил Андрей Пивоваров.

Напомним, что Аркадий Чаплыгин был главой адвокатской коллегии «Призывник» в Петербурге. Кроме этого, был председателем петербургского отделения партии Алексея Навального «Партии прогресса». Известен обращением в прокуратуру с просьбой проверить Библию на экстремизм.

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