Пьяная жительница Соснового Бора пырнула отчима ножом после застолья

В Сосновом Бору местного жителям госпитализировали с ножевым ранением живота. Полицейские задержали подозреваемую в преступлении, а из ее квартиры изъяли 17 ножей.

Инцидент произошел в воскресенье, 13 декабря, в парадной дома №44 по Парковой улице. Поздним вечером в отдел полиции поступило сообщение из больницы, куда самостоятельно обратился 60-летний мужчина. У нетрезвого жителя диагностировали проникающее ножевое ранение брюшной полости, состояние — тяжелое.

Как стало известно gazeta.spb.ru, позже пострадавший рассказал, что в ходе ссоры его ударили ножом в живот.

В ходе оперативных мероприятий стражи порядка выяснили, что мужчина в тот день зашел в гости к своей 33-летней падчерице. В ходе распития спиртного между ними возникла ссора, после чего женщина схватилась за нож. Пострадавший самостоятельно на такси доехал до своего дома, а после обратился в медучреждение.

С места происшествия изъяли 17 ножей. В отношении задержанной составили административный протокол.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе женщина ударила ножом своего соседа.