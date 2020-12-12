В Выборгском районе женщина ударила ножом своего соседа

В Петербурге задержана женщина, ранившая ножом своего соседа в Выборгском районе.

В полицию позвонил 38-летний житель одного из домов по Северному проспекту и сообщил о ножевом ранении в одной из квартир.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 47-летняя хозяйка квартиры в результате ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, схватила нож и ударил им своего гостя. Мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Потерпевший в тяжелом состоянии госпитализирован. Подозреваемая задержана на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кронштадтском районе Петербурга застолье закончилось госпитализацией. Один из гостей схватился за нож. Правоохранителям поступило сообщение от медиков скорой помощи о ножном ранении в одной из квартир.