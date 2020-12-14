Петербуржцу дали 18 лет строго режима за жестокое убийство супруги в присутствии детей

Петербуржцу дали 18 лет строго режима за жестокое убийство супруги в присутствии детей
Суд признал мужчины виновным. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве. Он нанес своей супруге не менее 40 ударов ножом в присутствии малолетних детей.

Трагедия случилась 3 августа в Калининском районе города. По данным следствия, на почве ревности мужчина нанес супруге тремя ножами не менее 16 ударов в шею, не менее 1 в голову, не менее 26 по телу, не менее 9 по конечностям, а кроме того, сдавил шею ее неустановленным следствием тупым предметом. В это время дети находились в соседней комнате.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, дело рассматривалось с участием присяжных, которые посчитали доказанным все, кроме присутствия при убийстве малолетних детей. В результате его сочли незаслуживающим снисхождения.

Мужчина отправится в колонию строго режима на18 лет. Гражданские иски удовлетворены судом на сумму 5 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об обнаружении тела женщины в доме на Кушелевской дороге.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
колония строгого режима новости СПб объединенная пресс-служба судов


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За сутки коронавирус унес жизни 64 петербуржцев
За последние сутки еще 27,3 тысячи россиян подхватили коронавирус
Тащили окровавленное тело под покровом ночи: подробности дела о трупе из ...
Петербуржцу дали 18 лет строго режима за жестокое убийство супруги в ...
В Петербурге задержали мужчину, который открыл стрельбу рядом с рынком на ...
Вице-губернатор Петербурга Бельский выступит 16 декабря на «часе ...
Стали известны зубные пасты, которые могут уничтожить коронавирус
Суд Петербурга передал государству 97 предметов культурной ценности, ...