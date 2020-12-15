Самолет МС-21 совершил первый полет с российскими двигателями

Серийное производство лайнера МС-21 планируется в 2021 году. Фото: скриншот Youtube

Серийное производство лайнера МС-21 планируется в 2021 году. Фото: скриншот Youtube

На аэродроме Иркутского авиационного завода провели первый полет самолета МС-21-310, который оснастили новыми российскими двигателями ПД-14.

Как сообщили в госкорпорации «Ростех», первый полет самолета состоялся под управлением летчиков-испытателей Василия Севастьянова и Андрея Воропаева. В состав экипажа также вошел инженер-испытатель Александр Соловьев.

Во время полетного задания специалисты проверили режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость воздушного судна, а также функционирование его систем. Продолжительность полета составила 1 час 25 минут.

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что лайнер нового поколения был создан усилиями ученых, конструкторов и рабочих. По его словам, самолет возвращает Россию в высшую лигу мировой авиации.

Сертификацию лайнера должны завершить в текущем году, а в следующем году планируется запустить серийное производство.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российским пилотам до января придется сажать самолеты при помощи бумажных карт.