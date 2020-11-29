Российским пилотам до января придется сажать самолеты при помощи бумажных карт

В 49 аэропортах России пилотам придется заходить на посадку по указаниям диспетчеров и по бумажным картам.

Росавиация и Госкорпорация по организации воздушного движения еще не успели обновить навигационные данные. По этой причине до 30 декабря пилоты авиакомпаний будут вынуждены ориентироваться по отечественным картам.

Как сообщил РБК, на этом фоне Росавиация рассматривает возможность переноса запуска новой навигационной системы.

В свою очередь международные организации рекомендуют авиакомпаниям провести допинструктаж для пилотов. Последние на условиях анонимности выразили беспокойство нововведением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Аэрофлот» объявляет распродажу билетов на рейсы авиакомпании «Россия» внутри страны.