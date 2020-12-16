Большая пресс-конференция Путина: новый формат и элементы «Прямой линии»

До ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина остались сутки. В этом году мероприятие будет проходить в новом формате. Кроме того, что на связь глава государства выйдет по видео, конференцию дополнят элементами «Прямой линии».

В этом году формат пресс-конференции Владимира Путина, которая состоится 17 декабря, был изменен из-за пандемии коронавируса.

Президент будет отвечать по видеосвязи из своего кабинета. Журналисты федеральных и иностранных изданий разместятся в Центре международной торговли в Москве. В эфир по видеосвязи будут выходить региональные журналисты.

В этом году задать свои вопросы главе государства смогут не только журналисты, но и все граждане страны. Элементы «Прямой линии» в конференцию решили добавить, поскольку в этом году из-за коронавируса она не состоялась.

При этом телефонной линии для граждан в этом году не предусмотрено. Задать свои вопросы можно через сайт конференции или специальное мобильное приложение.

В сетках программного вещания телеканалов на трансляцию пресс-конференции заложил три часа. Самая длинная пресс-конференция Владимира Путина с журналистами прошла в 2008-м году. Тогда она длилась 4 часа и 40 минут.

В этом году пресс-конференция станет 16-й по счету для Владимира Путина. В прошлом году был установлен рекорд аккредитованных журналистов – 1895 человек. Тогда общение с журналистами продлилось больше четырех часов. В предыдущие годы некоторые журналисты приходили на пресс-конференцию в ярких народных костюмах и с привлекающими внимание плакатами.

В прошлом году яркие высказывания президента касались авиабилетов на Камчатку, Донбасса, минских соглашений, блокадного Ленинграда.