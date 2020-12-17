Петербургское пространство «Люмьер-Холл» временно закрыли за ковид-нарушения

Петербургское пространство &#171;Люмьер-Холл&#187; временно закрыли за ковид-нарушения
Нарушения были допущены во время джазового концерта в Люмьер-Холле. Фото: скриншот Instagram

В Петербурге суд приостановил деятельность креативного пространства «Люмьер-Холл» за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Как сообщили в петербургском Управлении Роспотребнадзора, суд признал ООО «Галатэя» виновным в нарушении требований законодательства о соблюдении коронавирусных мер.

Отмечается, что 27 ноября в проекционном музее «Люмьер-Холл», расположенном на набережной Обводного канала, 74Д, состоялся джазовый концерт. При этом посетители не соблюдали масочный режим, при входе в зал не было «входного фильтра», а в зале не проводилось обеззараживание воздуха.

В итоге Московский районный суд приостановил деятельность креативного пространства сроком на 20 суток.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге закрыли незаконный «кровавый» квест для религиозной организации.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
закрытие люмьер-холл нарушение противоэпидемических мер новости СПб Роспотребнадзор


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полиция опровергла информацию о похищении мужчины в Петербурге
Круговой недоволен количеством игрового времени в «Зените»
В Ленинградском зоопарке заснули все сурки
Под Гатчиной два человека погибли в лобовом ДТП
В Петербурге бесплатные лекарства от коронавируса получили 30 тыс. пациентов
Мужчина в маске ограбил отделение банка во Фрунзенском районе
Психолог Наталья Картавых объяснила, почему петербуржцы срываются из-за ...
В Петербурге завершился ремонт Литейного моста