Впервые за 800 лет: Юпитер и Сатурн соединятся в небе 21 декабря

Последний раз такое явление наблюдалось почти 800 лет назад 4 марта 1226 года.Фото: Pixabay

Последний раз такое явление наблюдалось почти 800 лет назад 4 марта 1226 года.Фото: Pixabay

Вечером 21 декабря Юпитер и Сатурн соединятся на небосводе впервые за 794 года.

Московский планетарий рассказал о возможности увидеть в небе редкое явление — соединение в небосводе Юпитера и Сатурна.

Это явление можно будет увидеть вечером в понедельник, 21 декабря, после захода солнца с 16.20 мск до 18.20 мск.

«Эта яркая «звезда солнцестояния» — редчайшее соединение на небосводе двух планет гигантов Юпитера и Сатурна», — сказал собеседник РИА «Новости».

В планетарии добавили, что последний раз такое явление наблюдалось почти 800 лет назад 4 марта 1226 года. Однако облачность может помешать видимости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам сотрудника Роскосмоса, спутник Каллисто является третьим, помимо Луны и Марса, местом в космосе, где было бы целесообразно создать пространство для обитания людей.