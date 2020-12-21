Скончался автор «Ну, погоди!» Александр Курляндский

Александр Курляндский умер на 83-м году жизни. Фото: скриншот Youtube

Александр Курляндский умер на 83-м году жизни. Фото: скриншот Youtube

Советский писатель, сценарист, принимавший участие в создании мультсериала «Ну, погоди!», Александр Курляндский ушел из жизни. Ему было 82 года.

О смерти Курляндского сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на его близких. Причины смерти пока не названы.

Курляндский был одним из создателей советского мультсериала «Ну, погоди!». Также он работал над мультфильмами «Баба-яга против!», «Сезон охоты», «Возвращение блудного попугая», «Великолепный Гоша» и «Яблочный пирог». Юмористические рассказы Курляндского вошли в киножурнал «Ералаш».

Кроме того, автор написал ряд детских книг, в том числе серию книг про приключения блудного попугая Кеши.

В 1970 и 1977 годах его дважды удостоли премии «Золотой телёнок», «Клуба 12 стульев», «Литературной Газеты».