В Петербурге раскрыли масштабную схему банковского мошенничества

Троих заключили под стражу, остальных отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Фото: pixabay

Троих заключили под стражу, остальных отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Фото: pixabay

В Петербурге оперативники задержали шестерых участников организованной группы, которые причастны как минимум к двум эпизодам хищения денежных средств с банковских карт.

Об этом сообщили в городском управлении МВД России. Шестеро участников организованной группы были задержаны 15 декабря. Ими оказались мужчины в возрасте от 32 до 37 лет. Организатором выступал 32-летний петербуржец.

По версии полиции, мошенники звонили гражданам с подменных номеров, представляясь сотрудниками безопасности банков. Вводя жертв в заблуждение, они получали реквизиты карт и SMS-коды, с помощью которых оплачивали товары или переводили средства на свои счета.

Установлено, что они причастны как минимум к двум эпизодам в Приморском и Невском районах. По фактам краж были возбуждены уголовные дела.

В ходе обысков в их квартирах были гаджеты, наличные, sim-карты и мобильные телефоны, 40 печатей юридических лиц, а также банковские карты, оформленные на подставных лиц.

Троих заключили под стражу, остальных отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионер заплатил мошеннику 3 млн рублей за «спасение» сына от последствий ДТП.