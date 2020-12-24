В Ленобласти удвоят новогодние надбавки медикам, работающим с ковидными пациентами

Медикам, которые будут работать с коронавирусными пациентами в новогодние праздники, удвоят надбавки к зарплате. Такое решение принял губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает 47channel.ru.

Сейчас надбавка младшего медперсонала скорой помощи составляет 10% среднемесячного дохода, среднего медперсонала скорой — 60%, врачей — 120%. Доход высчитывается за 9 месяцев прошлого года по данным Федеральной службы гос статистики.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин обещал обеспечить медиков соцвыплатами в двойном размере. Об этом он заявил на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Отметим, за последние сутки в Ленинградской области коронавирусом заразились 227 человек в Петербурге — 3756.