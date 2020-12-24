В работе Управления социального питания в Петербурге выявлены серьезные нарушения

КСП выявила серьезные нарушения при организации питания в школах Петербурга. Фото: pixabay.com

КСП выявила серьезные нарушения при организации питания в школах Петербурга. Фото: pixabay.com

В Северной столице Контрольно-счетная палата проверила Управление социального питания и выявила нарушения Учебно-методического центра и Испытательной лаборатории пищевых продуктов.

Как сообщает пресс-служба КСП, данное управление занимается организацией питания в школах, детских садах и больницах. Ежегодно им выделяют из бюджета города до 106 млн рублей. После проверки удалось установить системные нарушения.

Таким образом, КСП установила нарушения «при выполнении государственной функции по осуществлению ведомственного контроля за организацией социального питания». Кроме этого, в Управлении установлены недочеты с использованием бюджета, – нецелевое использование средств. Подобные нарушения допустила и испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «Соцпит».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 1 января школьники-льготники в Петербурге будут получать бесплатное двухразовое питание.