«Россия» прокомментировала срабатывание датчика открытия дверей, из-за которого самолет из Сургута не долетел в Петербург

&#171;Россия&#187; прокомментировала срабатывание датчика открытия дверей, из-за которого самолет из Сургута не долетел в Петербург
Самолет авиакомпании "Россия". Фото: rossiya-airlines.com

Вылетевший из Сургута в Петербург самолет вернулся обратно в аэропорт вылет из-за нештатной ситуации на борту. В авиакомпании «Россия», осуществляющей данный рейс, прокомментировали случившееся.

Об этом стало известно в субботу, 27 декабря. Неполадка в аэробусе рейса FV6442 обнаружилась в воздухе вскоре после вылета. Самолет развернули из-за срабатывания одного из датчиков грузового отсека лайнера.

Как сообщили Gazeta.spb.ru в авиакомпании «Россия», рейс будет выполнен на резервном воздушном судне, которое вылетело из аэропорта Пулково.

Согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании пассажиры будут обеспечены напитки, горячим питанием и размещением в гостинице. Рейс вылетит после 13.30 мск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сургутская транспортная прокуратура начала проверку в связи с возвратом на аэродром вылета воздушного судна авиакомпании „Россия“.

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