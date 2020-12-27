Призерам школьных олимпиад в Петербурге выплатят по 100 и 200 тысяч рублей

Более 150 школьников-призеров олимпиад в Петербурге получат премии. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Наград будут удостоены те ребята, кто принимал участие в олимпиадах в 2019/2020 учебном году. Вручение премий способствует поддержке талантливых детей и молодежи, а также стимулированию интереса к науке.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, призеры международной олимпиады в составе сборной команды РФ, обучающиеся по основным общеобразовательным программам, получат премии в 200 тыс. рублей, а призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников – по 100 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в российских школах введут новую должность с надбавкой к зарплате.