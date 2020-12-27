В российских школах введут новую должность с надбавкой к зарплате

В российских школах введут новую должность с надбавкой к зарплате
Новая должность появится в десяти пилотных регионах страны. Фото: pixabay.com

С марта 2021 года в школах некоторых регионов появятся советники по воспитательной работе. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

По его словам, такие специалисты помогут учителям и тем, кто занимается школьниками именно в части организации воспитания. Новая должность появится в десяти пилотных регионах страны.

Кравцов рассказал в интервью «Российской газете», что новые советники директоров будут заниматься организацией воспитательной работы и взаимодействием между школами и другими образовательными учреждениями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России определились с окладом учителей в зависимости от регионов. Сумма не должна опускаться ниже МРОТ.

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