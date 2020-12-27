Названы лучшие способы, как избежать похмелья

Британский эксперт дал несколько советов, как предотвратить похмелье после новогодних вечеринок.

Эксперт Национальной службы здравоохранения, специалист по вопросам гидратации Ник Хирд заявил, что перед употреблением алкоголя стоит выпить обычную воду, а также чередовать ее со спиртным. Но после застолья от обильного питья воды стоит отказаться, чтобы частые походы в туалет не мешали организму восстановиться во время сна.

Также не стоит смешивать алкогольные напитки с газированными, поскольку они плохо влияют на всасывание алкоголя. Также нужно помнить о том, что кофе обезвоживает организм. Самым главным остается правило — закусывать, выпивая алкоголь.

Но если похмелья не удалось избежать, то помочь могут хороший сон и физические упражнения. Для избавления от тошноты можно выпить напиток с имбирем.

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