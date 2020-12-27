Стало известно, как чай влияет на долголетие

Стало известно, как чай влияет на долголетие
Ученые рассказали о свойствах чая. Фото: Pixabay

Экспертам из Франции удалось выяснить, какой сорт чая способствует сохранению молодости, а какой способен снизить уровень холестерина.

Так, зеленый чай обладает антивозрастным действием благодаря высокому содержанию полифенолов, катехинов и флавоноидов. Все эти вещества играют роль в защите организма от старения. Употребление зеленого чая также способно предотвратить болезни Альцгеймера и Паркинсона. Кроме того, большое количество теанина в листьях наделяют чай успокаивающими свойствами, пишет Le Figaro.

Чтобы понизить уровень «плохого» холестерина в организме, эксперты рекомендуют пить чай пуэр. Его также можно пить на ночь, поскольку в нем мало бодрящего кофеина.

Черный чай имеет те же преимущества, что и зеленой, но в меньшей степени. Однако этот вид чая полезен для снижения риска ишемической болезни сердца благодаря содержанию катехинов.

Что касается белого чая, то он также обладает антиоксидантными свойствами, причем даже в большей степени, чем зеленый.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые перечислили продукты, которые помогут защититься от тяжелой формой COVID-19.

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