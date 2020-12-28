Половина петербуржцев останутся без премий под Новый год

Каждый третий горожанин вообще не знает, будет ли премирован в этом году. Фото: Pixabay

Каждый третий горожанин вообще не знает, будет ли премирован в этом году. Фото: Pixabay

В Петербурге половина работающих жителей останутся без премии на Новый год. Об этом свидетельствуют результаты опроса службы исследований hh.ru.

Аналитики провели опрос среди 13 тыс. работников, в том числе из Северной столицы. Выяснилось, что только 8% горожан будут премированы в полном размере, еще 5% рассчитывают на частичное вознаграждение. А вот 6% работникам из города на Неве в этом году не повезет — они останутся без премии.

Как сообщила пресс-служба hh.ru, каждый третий заявил, что вообще не знает, будет ли вознагражден за упорный труд. 49% респондентов пожаловались, что никогда не были премированы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что призерам школьных олимпиад в Петербурге выплатят по 100 и 200 тысяч рублей.