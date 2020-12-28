Россиянку задержали за попутку продать дочь в сексуальное рабство

Россиянку задержали за попутку продать дочь в сексуальное рабство
Полиция задержала россиянку с поличным. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Жительница Тюмени приехала с дочкой в Москву с целью продать ребенка в сексуальное рабство. За дочь она хотела получить миллион рублей.

Как сообщает Главное следственное управление СК России по Москве, подозреваемая в ноябре опубликовала в интернете объявление о продаже своей несовершеннолетней дочери в рабство «с предоставлением сексуальных услуг». За ребенка она просила один миллион рублей. После этого женщина с дочерью приехали в Москву и остановились в одной из гостиниц, где и должна была пройти «сделка».

Сразу после получения денег и передачи девочки покупателю сотрудники правоохранительных органов задержали россиянку с поличным. Открыто уголовное дело по статье о продаже несовершеннолетнего.

В скором времени фигурантке предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стали известны подробности случая с инвалидом в Новом Девяткино, которого держали в рабстве и заставляли попрошайничать.

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