В Теребуне ночью частный дом полыхал на 100 «квадратах»

В Волховском районе Ленобласти загорелся частный дом. С огнем боролись восемь спасателей.

Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть во вторник, 29 декабря, в 3:27. В деревне Теребуня в Хваловском сельском поселении горел частный дом. К месту ЧП спасатели выехали на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по области, постройка горела на площади в 100 квадратных метров. К 4:19 пожар полностью ликвидировали.

Причины возгорания и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Композиторов 16 пожарных тушили полыхающую «однушку». Огонь распространился на 9 квадратных метрах.