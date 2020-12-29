В Теребуне ночью частный дом полыхал на 100 «квадратах»

В Теребуне ночью частный дом полыхал на 100 &#171;квадратах&#187;
Спасатели потушили пожар. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Волховском районе Ленобласти загорелся частный дом. С огнем боролись восемь спасателей.

Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть во вторник, 29 декабря, в 3:27. В деревне Теребуня в Хваловском сельском поселении горел частный дом. К месту ЧП спасатели выехали на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по области, постройка горела на площади в 100 квадратных метров. К 4:19 пожар полностью ликвидировали.

Причины возгорания и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Композиторов 16 пожарных тушили полыхающую «однушку». Огонь распространился на 9 квадратных метрах.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Полюстровском петербурженка зарезала сожителя во время пьяной посиделки
Денежные операции россиян в 2021 году попадут под контроль государства
В России часть пенсий за январь 2021 года выплатят досрочно
Полицейские искали бомбу в квартире пенсионерки на Просвещения
Самую дорогую комнату в Петербурге продают за 6,5 млн рублей
Во вторник утром пробки в Петербурге достигли 4 баллов
В Теребуне ночью частный дом полыхал на 100 «квадратах»
Влияние «Беллы»: в Петербурге во вторник ожидаются ледяные дожди ...