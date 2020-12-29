Квартиру на Английской набережной «обчистили» на 2,6 млн рублей

Преступник орудовал в одной из квартир на Английской набережной. Фото: Google View

Преступник орудовал в одной из квартир на Английской набережной. Фото: Google View

Около 23 часов 27 декабря в дежурную часть полиции поступило сообщение от 51-летней петербурженки, которая сообщила о пропаже драгоценностей и антиквариата из её квартиры.

Как установили прибывшие к месту происшествия правоохранители, 27 декабря в период с 11 до 23 часов злоумышленник неустановленным способом проник в квартиру одного из домов по Английской набережной в Адмиралтейском районе, расположенную на первом этаже трехэтажного дома.

Вор вынес из квартиры 3 чемодана, кофе-машину, электрический чайник, 3 ножа, обувь, наручные часы и много ювелирных украшений. В общей сложности, материальный ущерб владелица имущества оценила в 2 653 500 рублей. При этом в квартире отсутствует сигнализация и видеонаблюдение. По факту крупной кражи возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Волхове визит гадалки обошелся местной жительнице в 145 тысяч рублей.