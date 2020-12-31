В Колпино салют попал в лицо ребенку

В Колпинском районе Петербурга при запуске салюта пострадал подросток. Мальчику потребовалась помощь медиков.

Инцидент произошел вечером в среду, 30 декабря. Несовершеннолетний возвращался из магазина, когда получил ранение. Снаряд попал ему в лицо.

Как сообщил портал 78.ru, врачи диагностировали у мальчика рваную травму глаза и контузию. От госпитализации он отказался.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала безопасные места Петербурга для салютов на Новый год. В МЧС указали 33 площадки, которые подготовлены для безопасного запуска пиротехнических средств.