В Колпино салют попал в лицо ребенку

В Колпино салют попал в лицо ребенку
Мальчику потребовалась помощь медиков. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

В Колпинском районе Петербурга при запуске салюта пострадал подросток. Мальчику потребовалась помощь медиков.

Инцидент произошел вечером в среду, 30 декабря. Несовершеннолетний возвращался из магазина, когда получил ранение. Снаряд попал ему в лицо.

Как сообщил портал 78.ru, врачи диагностировали у мальчика рваную травму глаза и контузию. От госпитализации он отказался.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала безопасные места Петербурга для салютов на Новый год. В МЧС указали 33 площадки, которые подготовлены для безопасного запуска пиротехнических средств.

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Колпинский район петарда салют


 

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