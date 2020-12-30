Названы безопасные места Петербурга для салютов на Новый год

Названы безопасные места Петербурга для салютов на Новый год
Нельзя приближаться к зажженному салюту ближе чем на десять метров. Фото: Pixabay

Жители Северной столицы могут безопасно запускать салюты и фейерверки по некоторым адресам. В МЧС подготовили список площадок для новогодних праздников.

Безопасные площадки для запуска салютов. Фото: скриншот с сайта ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу

Информация о том, где жители и гости города могут запускать салюты, появилась на сайте главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу в среду, 30 декабря.

Безопасные площадки для запуска салютов. Фото: скриншот с сайта ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу

Отметим, что на портале указано 33 площадки, которые подготовлены для безопасного запуска пиротехнических средств.

Безопасные площадки для запуска салютов. Фото: скриншот с сайта ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу

Кроме этого, спасатели предупреждают об опасности салютов и фейерверков­, а также просят соблюдать необходимые меры безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эпидемиологи оценили опасность подарка в виде денег на Новый год из-за COVID-19. Эпидемиологи напомнили, что любая поверхность, в том числе и денежные банкноты, являются потенциальными орудиями переноса инфекций.

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ГУ МЧС России по Петербургу Новый год салюты фейерверки


 

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Названы безопасные места Петербурга для салютов на Новый год
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