Названы безопасные места Петербурга для салютов на Новый год

Жители Северной столицы могут безопасно запускать салюты и фейерверки по некоторым адресам. В МЧС подготовили список площадок для новогодних праздников.
Информация о том, где жители и гости города могут запускать салюты, появилась на сайте главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу в среду, 30 декабря.
Отметим, что на портале указано 33 площадки, которые подготовлены для безопасного запуска пиротехнических средств.
Кроме этого, спасатели предупреждают об опасности салютов и фейерверков, а также просят соблюдать необходимые меры безопасности.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эпидемиологи оценили опасность подарка в виде денег на Новый год из-за COVID-19. Эпидемиологи напомнили, что любая поверхность, в том числе и денежные банкноты, являются потенциальными орудиями переноса инфекций.