Подросток вонзил нож в спину приятеля на Карпинского

Подросток вонзил нож в спину приятеля на Карпинского
Полиция проводит проверку. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Калининском районе Петербурга госпитализировали подростка. Он получил ножевое ранение в спину.

Инцидент произошел в среду, 30 декабря, во дворе домов по улице Карпинского. В отдел полиции поступило сообщение о поножовщине между 14-летними подростками.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, прибывшие полицейские выяснили, что во время игры между мальчиками возникла ссора, в ходе которой один из них вонзил нож в спину своего сверстника. Опасный предмет восьмиклассник носил в рюкзаке.

Подозреваемого в преступлении доставили в отдел полиции, а пострадавшего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подозреваемому назначена подписка о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге был задержан ранее судимый подросток за убийство своей бабушки ножом.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости СПб полиция


 

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