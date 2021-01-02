Пешеход погиб под колесами авто на перекрестке Кузнецова и Маршала Захарова

Пешеход погиб под колесами авто на перекрестке Кузнецова и Маршала Захарова
Место ДТП. Фото: скриншот группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Красносельском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием пешехода.

Трагедия случилась сегодня ночью, 2 января, на перекрестке проспекта Кузнецова и улицы Маршала Захарова. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, пешеход попал под колеса легкового автомобиля в зоне пешеходного перехода. Он погиб.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о смертельном ДТП под Петербургом. Там столкнулись две иномарки: «Форд» и «Мазда».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
наезд на пешехода новости СПб смертельное ДТП


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Собянин заявил, что Москва выстояла в пандемию коронавируса
Пешеход погиб под колесами авто на перекрестке Кузнецова и Маршала Захарова
Пулково 2 января работает без отмен и задержек
Российские космонавты отправятся на облет Луны в 2028 году
Медик рассказал, какова связь между алкоголем и появлением лишнего веса
В российских школах ввели уроки футбола
Муцениеце подтвердила слухи об изменах Прилучного
Под Петербургом смертельная авария: умер мужчина