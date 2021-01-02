Пешеход погиб под колесами авто на перекрестке Кузнецова и Маршала Захарова

В Красносельском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием пешехода.
Трагедия случилась сегодня ночью, 2 января, на перекрестке проспекта Кузнецова и улицы Маршала Захарова. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, пешеход попал под колеса легкового автомобиля в зоне пешеходного перехода. Он погиб.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о смертельном ДТП под Петербургом. Там столкнулись две иномарки: «Форд» и «Мазда».