Пешеход погиб под колесами авто на перекрестке Кузнецова и Маршала Захарова

В Красносельском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием пешехода.

Трагедия случилась сегодня ночью, 2 января, на перекрестке проспекта Кузнецова и улицы Маршала Захарова. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, пешеход попал под колеса легкового автомобиля в зоне пешеходного перехода. Он погиб.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о смертельном ДТП под Петербургом. Там столкнулись две иномарки: «Форд» и «Мазда».