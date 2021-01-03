Освобожденный из плена в Ливии украинец ждет помощи Киева в российском аэропорту

Дипломаты Украины пока не вышли на связь с Общественной палатой для помощи гражданину Украины Владимиру Давтяну, спасенному Россией из плена в Ливии.

Об этом сообщил член ОП Александр Малькевич в разговоре с ТАСС. По его словам, трое моряков из России и один из Украины прибыли из Ливии без паспортов, в связи с чем Давтян не может вернуться на родину в Мариуполь.

Малькевич отметил, что в настоящее время Давтян находится в терминале аэропорта, после чего его переместят в аэропортовую зону для прибывших иностранцев.

«То, что мы можем сделать — журналисты, гражданское общество — это достучаться именно до посольства Украины, чтобы их представитель срочно прибыл в Шереметьево для решения их вопросов», — заявил Малькевич.

Граждане России, спасенные из ливийского плена, уже на пути домой: Виктор Бодряга направляется в Феодосию, Димитрий Димитриади в Новороссийск, Сергей Кошелев в Таганрог.

Напомним, три россиянина и украинец прибыли в московский аэропорт Шереметьево в ночь на 3 января. Они находились в плену на территории североафриканского государства в течение 10 дней, где их допрашивали. Моряки утверждают, что их частную яхту захватили у берегов Ливии. Причины захвата в плен уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ливии освободили петербургского социолога Шугалея и его переводчика Суэйфана.