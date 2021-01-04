В Пушкинском районе задержали подозреваемого в краже Volvo перед Новым годом

В Пушкинском районе задержан мужчина, подозреваемый в краже автомобиля. Возбуждено уголовное дело.

В отдел полиции обратилась 46-летняя женщина. 28 декабря 2020 года она заявила о хищении авто марки Volvo, припаркованного у дома 32/15 по улице Шишкова.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, заявительница уточнила, что иномарка пропала в период с 13:00 до 18:40.

В воскресенье, 3 января, в ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. 59-летнему мужчине назначена подписка о невыезде.

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