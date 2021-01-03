На Богатырском проспекте пьяный «Дед Мороз» угнал «Ладу Ларгус»

Вечером 2 января в полицию Приморского района обратился бизнесмен, который заявил о пропаже служебной машины «Лады Ларгус», купленной в кредит летом 2020 года.

Автомобилем, как рассказал предприниматель, пользовался сотрудник компании, 33-летний уроженец Узбекистана. После того, как мужчину опросили, выяснилось, что вечером 31 декабря к нему в квартиру на Богатырском проспекте наведался земляк. Они вместе выпили, а затем гость отправился по своим делам, позаимствовав служебное авто.

Утром 1 января товарищ вернулся с ключами от машины, однако назвать местонахождение «Лады» не смог. Единственное, что он вспомнил, — задержание на Центральной улице города Всеволожск, где мигранта остановили в нетрезвом виде в костюме Деда Мороза. Поиски автомобиля продолжаются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Ивана Фомина нетрезвый водитель попал в аварию и сбежал.