На Богатырском проспекте пьяный «Дед Мороз» угнал «Ладу Ларгус»

На Богатырском проспекте пьяный &#171;Дед Мороз&#187; угнал &#171;Ладу Ларгус&#187;
"Новогоднюю" пропажу авто продолжают расследовать - "Дед Мороз" машину пока не вернул. Фото: pixabay

Вечером 2 января в полицию Приморского района обратился бизнесмен, который заявил о пропаже служебной машины «Лады Ларгус», купленной в кредит летом 2020 года.

Автомобилем, как рассказал предприниматель, пользовался сотрудник компании, 33-летний уроженец Узбекистана. После того, как мужчину опросили, выяснилось, что вечером 31 декабря к нему в квартиру на Богатырском проспекте наведался земляк. Они вместе выпили, а затем гость отправился по своим делам, позаимствовав служебное авто.

Утром 1 января товарищ вернулся с ключами от машины, однако назвать местонахождение «Лады» не смог. Единственное, что он вспомнил, — задержание на Центральной улице города Всеволожск, где мигранта остановили в нетрезвом виде в костюме Деда Мороза. Поиски автомобиля продолжаются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Ивана Фомина нетрезвый водитель попал в аварию и сбежал.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
богатырский проспект лада ларгус новости СПб приморский район угон авто


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Богатырском проспекте пьяный «Дед Мороз» угнал «Ладу ...
В понедельник 4 января жителей Петербурга ждет гололедица и похолодание
ЮАР ведет переговоры с Россией по закупке вакцины «Спутник V»
В 2020 году Tesla поставила клиентам рекордные 500 тысяч электрокаров
Эксперт прогнозирует подорожание биткоина до $100 тысяч в 2021 году
В МЧС объяснили причину пламени, вырвавшегося из-под тротуара на Садовой улице
Ученые обнаружили угрозу для долголетия в популярном напитке
Ученые перечислили самые ранние признаки коронавируса