Стали известны участники фестиваля Stereoleto-2021 в Петербурге

Организаторы музыкального фестиваля Stereoleto-2021 назвали хедлайнеров предстоящего события.

На фестивале выступит российская группа Би-2, а также исландская группа Daði Freyr, ожидается выступление французской группы L»imperatrice. Кроме того, среди участников события будут Оf Monsters And Men, Metronomy и SKYND.

Фестиваль должен собрать более 50 участников, которые будут выступать на четырех стенах. Остальных участников представят в феврале.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на территории пространства «Севкабель Порт» в эти выходные 6-7 июля пройдет музыкальный фестиваль STEREOLETO. Первое место возглавил петербургский фестиваль STEREOLETO, события которого будут разворачиваться одновременно на пяти сценах.