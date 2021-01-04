Стали известны участники фестиваля Stereoleto-2021 в Петербурге

Стали известны участники фестиваля Stereoleto-2021 в Петербурге
Фестиваль должен собрать более 50 участников. Фото: Pixabay

Организаторы музыкального фестиваля Stereoleto-2021 назвали хедлайнеров предстоящего события.

На фестивале выступит российская группа Би-2, а также исландская группа Daði Freyr, ожидается выступление французской группы L»imperatrice. Кроме того, среди участников события будут Оf Monsters And Men, Metronomy и SKYND.

Фестиваль должен собрать более 50 участников, которые будут выступать на четырех стенах. Остальных участников представят в феврале.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на территории пространства «Севкабель Порт» в эти выходные 6-7 июля пройдет музыкальный фестиваль STEREOLETO. Первое место возглавил петербургский фестиваль STEREOLETO, события которого будут разворачиваться одновременно на пяти сценах.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
stereoleto би-2 фестиваль


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург возглавил рейтинг регионов по суточной заболеваемости COVID
Трехлетний мальчик попал в больницу после отравления бабушкины таблетками ...
Стали известны участники фестиваля Stereoleto-2021 в Петербурге
В России за сутки на коронавирус проверились 193 тысячи человек
В трех районах Петербурга крыши очистили от снега и наледи
«Британский» штамм коронавируса нашли в Греции
В жилом доме на Большой Пушкарской произошел пожар
На Московском проспекте сбили пешехода-нарушителя