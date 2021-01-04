Женщина зарезала своего сожителя в деревне Бегуницы

В Ленинградской области задержана женщина, подозреваемая в убийстве своего сожителя.

Инцидент произошел вечером 1 января в деревне Бегуницы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился мужчину и сообщил о том, что в подъезде №2 дома 27 по Молодёжной улице обнаружил соседа с ножевым ранением.

На место происшествия прибыли полицейские. В квартире задержали женщину 1982 года рождения, неработающую. По предварительной информации, во время конфликта она ударила своего сожителя – мужчину 1979 года рождения. Он умер на лестничной площадке.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию сообщили о потасовке во дворе между домами 19 и 21 по проспекту Тореза. Также там раздавались звуки стрельбы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и изъяли газовый и травматический пистолет.