К 100-летию Карелии Петербург передаст Петрозаводску 17 троллейбусов

Троллейбусы в хорошем состоянии и смогут долго прослужить региону. Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"

Троллейбусы в хорошем состоянии и смогут долго прослужить региону. Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"

В Троллейбусном парке №1 приступили к погрузке первой партии троллейбусов, которые в качестве подарка к 100-летию Карелии отправятся в Петрозаводск.

Об этом ранее договорились губернатор Северной столицы Александр Беглов и глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник. Петрозаводск получит троллейбусы ЗиУ-682 и БТЗ-52011. Весь транспорт находится в хорошем состоянии и сможет долгие годы прослужить региону.

Транспортировку троллейбусов в столицу Карелии обеспечит петрозаводское предприятие «Городской транспорт». Напомним, что взамен Петербург приобрел для парка ГУП «Горэлектротранс» 142 единицы подвижного состава, 87 из которых — «классические» троллейбусы, 35 — с увеличенным автономным ходом, а еще 20 — сочлененные троллейбусы с большой вместимостью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подорожал проезд в общественном транспорте.