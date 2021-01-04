В России утвердили порядок действий в случае завоза опасных инфекций в страну

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке действий в случае заноса в Россию опасных инфекций.

Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что глава государства утвердил соответствующий указ, который вступает в силу со дня его подписания.

Согласно документу, правительство обязано подготовить за три месяца единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия. Данные меры необходимы для того, чтобы не допустить в стране чрезвычайных ситуаций.

Также будет создан координационный совет при правительстве. Он будет следить за появлением и распространением опасных инфекционных заболеваний на территории России. Главная его задача, – оперативно реагировать и создавать все необходимые условия для защиты населения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Путин проведет первое совещание в новом году 5 января.