На Синопской водитель KIA протаранил несколько припаркованных автомобилей

Очевидцы утверждают, что участники ДТП были в неадекватном состоянии. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Очевидцы утверждают, что участники ДТП были в неадекватном состоянии. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Северной столице неизвестные протаранили несколько автомобилей и нанесли им серьезный ущерб. Авария случилась вечером, 4 января.

О происшествии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Столкновение произошло примерно в 21:00 на у дома №38 на Синопской набережной. По словам местных жителей, аварию устроили двое мужчин в автомобиле KIA.

На данный момент неизвестна причина произошедшего, как и состояние самих водителей иномарки. К месту ДТП прибудут сотрудники спецслужб для выяснения обстоятельств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что карета с лошадьми и иномарка угодили в ДТП у Троицкого собора. Животные не пострадали в аварии. Однако карета, в которую они были запряжены упала на асфальт. Вылетели из спиц передние колеса. Сама иномарка не получила значительного ущерба.