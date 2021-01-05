В Петербурге нетрезвый водитель во время погони устроил ДТП с патрульной машиной

Сотрудники ДПС на Дальневосточном проспекте у дома 3, обратили внимание на автомобиль Kia Rio, водитель которого, заметив приближающийся полицейскую машину, резко начал движение и попытался скрыться.

За ним организовали погоню. В ходе погони во дворе одного из домов по Дальневосточному проспекту полицейские пытались заблокировать автомобиль нарушителя, который в последствии совершил столкновение с патрульной машиной, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП никто не пострадал. За рулем находился 38-летний мужчина одного из сопредельных государств. Он был нетрезв. Нарушителя доставили в отдел полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что столкновение произошло возле пешеходного перехода. На данный момент точная причина столкновения неизвестна. Однако, как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, «в результате дорожного происшествия пострадавших нет.