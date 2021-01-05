Петербург ушел с первого места по числу зараженных COVID-19 за сутки

Москва обошла Петербург по числу заражений коронавирусом за сутки. Заболеваемость в Северной столице держится на том же уровне.

За последние сутки в Петербурге выявили 3649 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 5 января в Оперативном штабе по борьбе с пандемией. Это на восемь человек меньше, чем днем ранее.

На карантине находится 1165 человек. Из 751 — на самоизоляции, 414 человек – контактные, сообщили утром 5 января в администрации Петербурга. По числу зараженных за сутки лидирует Москва. В столице России зафиксировали 3649 случаев заражения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге впервые за несколько недель суточное количество новых случаев заражения оказалось меньше 3,7 тысяч человек. За сутки коронавирус выявили у 3 649 пациентов.