Петербург ушел с первого места по числу зараженных COVID-19 за сутки

Петербург ушел с первого места по числу зараженных COVID-19 за сутки
За последние сутки в Петербурге выявили 3649 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Фото: pixabay.com

Москва обошла Петербург по числу заражений коронавирусом за сутки. Заболеваемость в Северной столице держится на том же уровне.

За последние сутки в Петербурге выявили 3649 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 5 января в Оперативном штабе по борьбе с пандемией. Это на восемь человек меньше, чем днем ранее.

На карантине находится 1165 человек. Из 751 — на самоизоляции, 414 человек – контактные, сообщили утром 5 января в администрации Петербурга. По числу зараженных за сутки лидирует Москва. В столице России зафиксировали 3649 случаев заражения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге впервые за несколько недель суточное количество новых случаев заражения оказалось меньше 3,7 тысяч человек. За сутки коронавирус выявили у 3 649 пациентов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 коронавирус статистика


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Песков заявил, что после жесткой критики Путина «жить не хочется»
Диетолог рассказала об опасности солений
Более 1 млн россиян привили «Спутником V»
В 2020 году система «Меркурий» помогла Россельхознадзору выявить ...
Петербург ушел с первого места по числу зараженных COVID-19 за сутки
Петербуржцам рассказали, кто должен платить за случайно поврежденный товар ...
«Это Красная Машина?». В Сети раскритиковали сборную России после поражения ...
Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в 2021 году