Россиян предупредили о новом способе обмана по телефону

Россиян предупредили о новом способе обмана по телефону
Лучшим методом противостояния телефонным мошенникам остается бдительность. Фото: pixabay

Телефонные мошенники начали действовать по новой схеме обмана россиян. Преступники звонят с незнакомых номеров и сбрасывают звонок, чтобы жертва самостоятельно с ними связалась.

Эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал в беседе с РИА Новости, что еще год назад этой схемы не было. По его словам, с помощью этой схемы мошенники обходят систему автоматической фильтрации звонков. Изначально эти системы обращали внимание лишь на входящие звонки, однако никто не ожидал, что жертвы будут сами звонить злоумышленникам.

Если человек перезванивает сам, то на том конце провода голос может представиться сотрудником службы безопасности банка, побуждая жертву назвать конфиденциальные данные.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, нужно отказаться от общения с лжесотрудниками банка и завершить звонок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно зачем мошенники записывают телефонные разговоры.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
преступная схема схемы обмана телефонные мошенники


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названо самое удачное время для вакцинации от COVID-19
Роспотребнадзор сообщил, что ситуация с COVID-19 стабилизируется
Россиян предупредили о новом способе обмана по телефону
Суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 336 человек
Садовый дом сгорел за час в деревне Горы
Вспыхнувшую однушку в Юнтолово потушили за полчаса
Самые высокооплачиваемые вакансии января в Петербурге назвали аналитики
Россельхознадзор ввел в Петербурге проверочный онлайн-лист для предпринимателей