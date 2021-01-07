Россиян предупредили о новом способе обмана по телефону

Телефонные мошенники начали действовать по новой схеме обмана россиян. Преступники звонят с незнакомых номеров и сбрасывают звонок, чтобы жертва самостоятельно с ними связалась.

Эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал в беседе с РИА Новости, что еще год назад этой схемы не было. По его словам, с помощью этой схемы мошенники обходят систему автоматической фильтрации звонков. Изначально эти системы обращали внимание лишь на входящие звонки, однако никто не ожидал, что жертвы будут сами звонить злоумышленникам.

Если человек перезванивает сам, то на том конце провода голос может представиться сотрудником службы безопасности банка, побуждая жертву назвать конфиденциальные данные.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, нужно отказаться от общения с лжесотрудниками банка и завершить звонок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно зачем мошенники записывают телефонные разговоры.