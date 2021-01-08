В Петербурге на коронавирус обследовали еще 18,6 тыс. человек

В Петербурге продолжается обследование населения на COVID-19. За сутки провели 18 651 тест на наличие коронавирусной инфекции в организме.
Об этом стало известно в пятницу, 8 января. Согласно утренним оперативным данным, медики продолжают следить за состоянием 765 человек. Из них 255 находятся на карантине из-за недавнего контакта с зараженными, еще 510 самоизолируются.
Единая региональная информационно-справочная служба обработала 6337 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. Уточнить информацию о ковиде можно по номеру 122.
С октября петербургские волонтеры выполнили 3763 заявки, поступившие по номеру горячей линии 8-800-200-34-11. Кроме того, с осени 101 тыс. человек получили гуманитарную помощь, им доставили продуктовые наборы.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге к ИВЛ подключены 424 ковид-пациента.