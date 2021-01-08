Стал известен возможный преемник Ангелы Меркель

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан может стать кандидатом на пост канцлера страны и в случае победы заменить Ангелу Меркель.

Как сообщает Bild, Шпан стал более популярным среди населения во время пандемии. По данным источников немецкого издания, сам министр рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры.

В сентябре 2021 года в Германии пройдут выборы в бундестаг. Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена покинуть свой пост. В январе будут выбирать главу партии Христианско-демократического союза (ХДС), который и станет кандидатом в канцлеры. На пост будут претендовать три человека: бизнес-лоббист Фридрих Мерц, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет, а также глава комитета бундестага по международным делам Норберт Рётген.

По данным Bild, Йенс Шпан рассматривает себя на должность канцлера, даже если не сможет участвовать в борьбе за пост главы ХДС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин и Меркель обсудили совместную борьбу с пандемией.