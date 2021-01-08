Водитель сбил трех человек на юго-востоке Москвы

Водитель сбил трех человек на юго-востоке Москвы
Двое человек пострадали. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Водитель легковушки сбил троих пешеходов в Москве, которые выходили из трамвая на Красноказарменной улице.

В результате произошедшего один пешеход скончался, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по столице.

Инцидент произошел на Красноказарменной улице, дом 14. По предварительной информации, около полуночи водитель, находясь за рулем автомобиля Skoda Octavia сбил на трех человек, выходивших из трамвая на остановке.

Один человек скончался, двое получили травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль развернуло после жесткого ДТП с автобусом на Большой Морской улице.

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