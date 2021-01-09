За сутки коронавирус выявили еще у 3 006 петербуржцев

За сутки коронавирус выявили еще у 3 006 петербуржцев
Петербуржцы праздновали Новый год на фоне коронавируса. Фото: Gazers.SPb.ru/Валентин Егоршин

В Северной столице медики продолжают фиксировать количество заболеваний коронавирусом в городе. За минувшие сутки новую болезнь подхватили 3 006 жителей. Город остается на втором месте в рейтинге регионов России по заболеваемости COVID-19.

Об этом стало известно в субботу, 9 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, на первом месте в указанном списке оказалась Москва, где болезнь выявили еще у 4 900 человек. На третьем месте Московская область — 1 184 новых инфицированных. В Ленобласти за сутки заболели 218 жителей.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошедшие сутки пробы на COVID-19 медицинские работники приняли у 20 тыс. 297 пациентов.

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