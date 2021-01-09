На Ленинском легковушка протаранила влетела в троллейбус и перевернулась. Водитель сбежал

На Ленинском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием троллейбуса и легкового авто. Водитель второго транспортного средства сбежал с места аварии.

Дорожный инцидент случился сегодня утром, 9 января. Фотографии с места столкновения опубликовали в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, водитель за рулем Toyota в половину шестого утра на скорости влетел в троллейбус и перевернулся. Лихач, очевидно, не пострадал, так как дожидаться инспекторов ДПС не стал – он сбежал. Некоторые пользователи предположили, что водитель был пьян, или просто струсил.

На кадрах в сети видно, что машина и троллейбус сильно пострадали. Иномарку пришлось переворачивать с крыши.

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