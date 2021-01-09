На Ленинском легковушка протаранила влетела в троллейбус и перевернулась. Водитель сбежал

На Ленинском легковушка протаранила влетела в троллейбус и перевернулась. Водитель сбежал
Место происшествия. Фото: скриншот группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Ленинском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием троллейбуса и легкового авто. Водитель второго транспортного средства сбежал с места аварии.

Дорожный инцидент случился сегодня утром, 9 января. Фотографии с места столкновения опубликовали в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, водитель за рулем Toyota в половину шестого утра на скорости влетел в троллейбус и перевернулся. Лихач, очевидно, не пострадал, так как дожидаться инспекторов ДПС не стал – он сбежал. Некоторые пользователи предположили, что водитель был пьян, или просто струсил.

На кадрах в сети видно, что машина и троллейбус сильно пострадали. Иномарку пришлось переворачивать с крыши.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что девушка за рулем каршеринга протаранила припаркованные машины на Долгоозерной.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Ленинском легковушка протаранила влетела в троллейбус и перевернулась. ...
Коронавирусом за сутки заразились более 23 тысяч россиян
Дуров раскрыл причину массового перехода пользователей из WhatsApp в Telegram
Коронавирус унес жизни еще 55 жителей Петербурга за сутки
За сутки коронавирус выявили еще у 3 006 петербуржцев
«Синоним качества»: Наталья Орейро собралась привиться от COVID ...
В Петербурге создадут две новые перехватывающие парковки в 2021 году
Gazeta.SPb рассказывает, что можно сделать с новогодней ёлкой после праздников